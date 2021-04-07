Artık tepki vermemiz lazım
Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah Beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın son 2 haftada kaybedilen 5 puana dikkat çekerek, artık tepki vermemiz lazım, dedi.
FUTBOL 07.04.2021 - 18:52 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:
Hava da saha da çok iyi. Alanyaspor çok güçlü bir takım. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Cenk'i de kullanabileceğiz bugün... 60-70 dakika oyunda tutabilirim. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, artık bir tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Erzurum'dan sonra tam kadro olabiliriz ama bu maç çok değerli...
En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. O bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisinden verim alabileceksek onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan bugün iyi bir performans sergiler. (FANATİK)
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