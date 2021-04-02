Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Arsenal Liverpool maçı saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de Cumartesi gününün en dikkat çeken karşılaşmasında Arsenal kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Liverpool bu sezon liginde taraftarını oldukça üzerken, her yıl yeni bir çıkış arayan ama bir türl
Arsenal ve Liverpool arasında oynanan son 5 maçta eşitlik dikkat çekiyor. Karşılaşmaların birisini Liverpool, birisini Arsenal kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Ligde son maçta Arsenal deplasmanda West Ham United ile 3-3 berabere kaldı. Liverpool ise deplasmanda Wolves'u 1-0 yendi. İşte Arsenal Liverpool maçının yayın bilgileri...
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Arsenal deplasmanda Lacazette ile 1-0 öne geçmesine rağmen Mane, Robertson ve Jota'nın gollerine engel olamamış ve Liverpool 3-1 kazanmıştı.
Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda?
Arsenal ile Liverpool arasındaki maç S Sport, S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanırken Azeri kanal İdman Tv'de maçı yayınlayacak kanallar arasında...
Arsenal Liverpool maçı saat kaçta?
İngiltere'de dikkat çeken maçın başlama saati 22:00.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P