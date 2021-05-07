Arka Sokaklar'ın Volkan'ından üzücü haber! Arka Sokaklar Volkan kim, kaç yaşında, gerçek adı ne?

Tam 15 yıldır evlerimize konuk olan Arka Sokaklar setinden, izleyicileri üzen bir haber geldi. Arka Sokaklar'ın Volkan'ı ile ilgili haber moral bozdu.

Yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar'da Volkan'ı oynayan genç oyuncu lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.

Arka Sokaklar Volkan Kim, Gerçek Adı Ne?

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterini genç oyuncu Boğaç Aksoy oynuyor.

Boğaç Aksoy sosyal medyadan kansere yakalandığı bilgisini paylaştı. Sevenlerinden dua isteyen Boğaç Aksoy'un ifadeleri şu şekilde; "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin."

İşte Boğaç Aksoy ile ilgili bilgiler...

Arka Sokaklar Volkan, Boğaç Aksoy Kimdir, Kaç Yaşında?

30 Temmuz 1989 tarihinde İzmit'te doğan Boğaç Aksoy, 2006'da Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olmuştur.

Haliç Üniversitesi'nde BESYO Antrenörlük bölümünden mezun olan Aksoy, profesyonel at biniciliği, iki yıldızlı dalgıçlık gibi eğitimler almıştır.

Oyunculuk eğitimini Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamlayan Boğaç Aksoy'u Arka Sokaklar Volkan karakteri ile izliyorduk.

Kaç Yaşında: 22 yaşındadır.