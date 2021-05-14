Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında şok anlar! Arka Sokaklar'ın Ali'si ölüyor mu? Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar 590. bölümde izleyicileri yine heyecan ve gerilim dolu sahneler bekliyor. Rıza Baba'nın damadı, ekibin göz bebeklerinden olan Ali hastanede fenalaşıyor. Peki Arka Sokaklar Ali ölecek mi? Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?

Bu soruların yanıtı yıllardır Arka Sokaklar dizisinin izleyen dizi severlerin merakla beklediği cevaplar.

İşte Arka Sokaklar Yeni Bölüm Fragmanı

Fragmandan da gördüğünüz gibi Ali hastanede fenalaşıyor. Odanın dışında onu bekleyenler Rıza Baba ile Pınar büyük panik oluyor. Nefes alamayan, krize giren Ali'nin ölüm tehlikesi var. Peki Ali ölecek mi?

Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterini Alp Korkmaz oynuyor. Alp Korkmaz'ın diziden ayrıldığında dair bir haber veya gelişme yok. Dolayısıyla izleyenler rahat olsun çünkü Ali yaşayacak. Hastanede Ali'nin yaşadığı bu zor durum, Pınar ile olan ilişkisini yeniden düzeltecek. Sevginin değeri daha iyi anlaşılacak.