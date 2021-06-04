Arka Sokaklar Tekin diziden neden ayrıldı? Arka Sokaklar Tekin kim, gerçek adı ne, yaşı kaç?

Dizinin ilk bölümlerinden itibaren yer alan abisi Metin ile birlikte yaptıkları yaramazlıklarla babası Hüsnü Çoban'ı canından bezdiren Tekin artık Arka Sokaklar'a veda ediyor.

Tekin karakteri resmen izleyenlerin gözü önünde büyüdü ve şimdide elveda diyor. Tekin rolünü oynayan genç oyuncu 10 yaşından itibaren dizide yer alıyor.

Arka Sokaklar Tekin Kim, Gerçek Adı Ne?

Tekin karakterini genç oyuncu Onur Bay oynuyor. Onur Bay yeni sezonda dizide olmayacak fakay yeni projolerde genç oyuncuyu farklı rollerle göreceğiz.

İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile ilgili bilgiler...

Arka Sokaklar Tekin, Onur Bay Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da 1996 yılında dünyaya gelen Onur Bay aslen Orduludur. Oyuncu 25 yaşındadır.

Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde alan Onur Bay, ilk kez 2005 yılında Köpek adlı dizide ekranlarda gözüktü.

2006'da Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atan Onur Bay o zamanlar 10 yaşındaydı.

2010'da Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Onur Bay 1.77 cm boyunda, 70 kilo ve oğlak burcudur.