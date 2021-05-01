Arka arkaya goller saha içi toplantı getirdi

Süper Lig'de 39. haftanın en kritik maçı Vodafone Park'ta oynadı. Lider Beşiktaş, Avrupa Ligi hedefi olan Hatayspor maçına adeta fırtına gibi başladı. 2'de Akintola'nın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Akdeniz ekibi, 11'de Larin'in golüyle 2 farklı geriye düştü.

Sezonun en flaş takımlarından birisi olan Hatayspor'un kötü başlangıcı ve art arda yenilen goller sonrası demoralize olması sonrası devreye takımın en tecrübeli isimlerinden olan Mame Diouf girdi. Premier Lig ve Bundesliga tecrübesi olan yıldız forvet, Beşiktaş'ın 2. golünün ardından Mame Diouf, takım arkadaşlarını saha ortasında toplayıp bir konuşma yaptı.

Rüzgarı arkasına alan Beşiktaş, 14'te Larin ile farkı 3'e çıkarırken 20. dakikadan itibaren oyun dengelendi. (FANATİK)