Arıza Final Mi Yapacak? Arıza Ne Zaman Final Yapacak?

Ali Rıza'nın girdiği yolun hikayesini ekranlara taşıyan Arıza dizisinin final yapacağı söyleniyor. Sezonun dizileri arasında iddialı olan ancak bölümler ilerledikçe beklediği reytingleri alamayan Arıza'nın sıkı takipçileri sosyal medyadan dizi final yapmasın çağrısında bulunuyor. Youtube'da paylaşılan Arıza resmi videolarının altında yorumlarını yapan ve yapımcının, kanalın seslerini duymasını isteyen dizi severler Arıza dizisini yeni sezonda da görmek istiyor. Peki Arıza dizisi ne zaman bitiyor? Arıza ne zaman final yapacak? İşte yanıtları

Show TV’de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza’nın akıbeti merakla bekleniyor.

ARIZA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Hatrı sayılır bir izleyici topluluğu olan Arıza’nın final kararı aslında şaşırtan bir durum çünkü dizinin hikayesinde yapılacak dokunuşlarla daha da ilgi çekici hale getirilebileceği konuşuluyor. Nitekim başka kanallarda halen devam eden ve yeni sezonda da görmemizin ihtimal dahilinde olduğu dizilerden reyting anlamında daha iyi sonuçlar çıkarıyor. Nitekim dizi ile ilgili etiketler de Twitter Türkiye’de uzun süre TT listesinde kalabiliyor.

Dizinin Mayıs ayı ile birlikte ekranlara veda edeceği ve yeni sezonda olmayacağı söyleniyor.

ARIZA YENİ BÖLÜMDE (4 NİSAN) NELER OLACAK?

Ali Rıza Balaban’dan intikamını almış, sıra Burak’a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar’dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet’in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide’yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır. Ali Rıza ve Haşmet ise Burak’ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza’ya yabancı biri değildir…