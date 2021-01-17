Arda Turan: Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
FUTBOL 17.01.2021 - 21:35 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
İşte Arda Turan'ın açıklamaları;
Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başabaştı. İstediğimiz gibi gidiyordu. Deplasmandayız, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ufak hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız. 3 gün sonra bir daha maç var
Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi. Futbol bazen böyle. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. (Hürriyet)
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