Arda Turan: Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

FUTBOL 17.01.2021 - 21:35 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Arda Turan: Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başabaştı. İstediğimiz gibi gidiyordu. Deplasmandayız, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ufak hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız. 3 gün sonra bir daha maç var

Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi. Futbol bazen böyle. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. (Hürriyet)

#Beşiktaş #Galatasaray #Arda Turan
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