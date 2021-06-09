Araplar şimdi de Ghezzal'e göz dikti

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Nasr kulübü, 29 yaşındaki sağ bek oyuncu Rachid Ghezzal'i transfer etmek için ilk hamleyi yaptı. Haberde, Ceayirli oyuncunun Siyah-beyazlı takımla henüz sözleşme yenilemediğine dikkat çekilirken Al-Nasr’ın bu gelişme sonrası harekete geçtiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ’IN İLK GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede tarafların maddi şartlarda anlaşamamıştı.

BEŞİKTAŞ’TA KALMAK İSTİYORUM

Ghezzal daha önce yaptığı açıklamada, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Leicester City'den kiralanan 29 yaşındak Ghezzal, sezonu asist kralı olarak tamamlamıştı. Cezayirli oyuncu, 2020-21 sezonunda çıktığı 35 maçta 8 gol ve 18 asist ile oynamıştı. (HÜRRİYET)

