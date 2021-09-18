Antalyaspor maçı öncesi Rosier şoku
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi eksikler can sıkarken, son dakika açıklamasıyla Fransız oyuncu Rosier'in de kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
FUTBOL 18.09.2021 - 14:07 18.09.2021 - 14:10 Kartal Bakışı
Beşiktaş , Valentin Rosier'in Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siteden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.
Necip Uysal'ın sağ bek olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Rosier ile birlikte eksik sayısı 6'ya çıktı. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki eksik oyuncuları şunlar:
Alex Teixeira
Valentin Rosier
Domagoj Vida
Welinton
Kevin N'Koudou
Umut Meraş
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