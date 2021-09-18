Antalyaspor maçı öncesi Rosier şoku

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi eksikler can sıkarken, son dakika açıklamasıyla Fransız oyuncu Rosier'in de kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

FUTBOL 18.09.2021 - 14:07 18.09.2021 - 14:10 Kartal Bakışı
Antalyaspor maçı öncesi Rosier şoku

Beşiktaş , Valentin Rosier'in Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Siteden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

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Necip Uysal'ın sağ bek olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Rosier ile birlikte eksik sayısı 6'ya çıktı. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki eksik oyuncuları şunlar:

Alex Teixeira

Valentin Rosier

Domagoj Vida

Welinton

Kevin N'Koudou

Umut Meraş

#rosier #Antalyaspor #Beşiktaş
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