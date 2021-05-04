Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, Beşiktaş'ı unutamıyor.

GÜNDEM 04.05.2021 - 15:04 04.05.2021 - 15:04 Kartal Bakışı
Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Brezilyalı yıldız sonrasında Çin'in yolunu tutmuştu. Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol atıp 14 asist üretmişti.  

Attığı, attırdığı gollerle lige 2 sezon boyunca damga vuran Talisca sık sık sosyal medyadan Beşiktaş paylaşımları yapıyor.

Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? Aboubakar'da son durum!

Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? Aboubakar'da son durum!

Anderson Talisca son paylaşımında, duvarına asılı olan, sırtında 94 numaralı Beşiktaş formasının olduğu bir resme bakarken çekilmiş, bir kareyi yayınlandı.

#talisca #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.