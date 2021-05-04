Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Brezilyalı yıldız sonrasında Çin'in yolunu tutmuştu. Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol atıp 14 asist üretmişti.

Attığı, attırdığı gollerle lige 2 sezon boyunca damga vuran Talisca sık sık sosyal medyadan Beşiktaş paylaşımları yapıyor.

Anderson Talisca son paylaşımında, duvarına asılı olan, sırtında 94 numaralı Beşiktaş formasının olduğu bir resme bakarken çekilmiş, bir kareyi yayınlandı.