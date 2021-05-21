Anadolu Efes Beşiktaş Icrypex Play Off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol'da Play Off heyecanı devam ediyor. Yarı finalde mücadele eden Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko şampiyonluk için son kozlarını oynuyorlar. İşte Anadolu Efes Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ile ilgili yayın bilgileri...

Serinin ilk maçında Beşiktaş Icrypex deplasmanda Anadolu Efes'e 96-77 mağlup olmuştu. Seride Anadolu Efes 1-0 önde. Üç galibiyet alan takım finale yükselecek.

Anadolu Efes Beşiktaş Icrypex Play Off Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in sahasında 21 Mayıs Cuma günü oynanacak ve 19:30'da başlayacak.

Anadolu Efes Beşiktaş Icrypex Play Off Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.