Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Frekans bilgileri, yayın saati

Anadolu Efes üst üste 2. kez üst üste EuroLeague Final Four'da finalde... Peki Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans, yayın bilgileri nelerdir?

DİĞER HABERLER 30.05.2021 - 20:47 30.05.2021 - 20:58 Kartal Bakışı

Turkish Airlines EuroLeague Final Four finali İspanyol Barcelona ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Anadolu Efes Barcelona finalini canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri, görüntüleri haberimizde... 

Turkish Airlines EuroLeague final four finalinde Lanxess Arena'da, Köln Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona Anadolu Efes karşılaşması canlı yayın izleme linki ve maçın tüm detayları şu şekilde...

Anadolu Efes Barcelona Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague final four Barcelona - Anadolu Efes maçı 30 Mayıs 2021 Pazar (bu akşam) saat 21:30'da başlayacak. Dev müsabaka beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes Barcelona Final Four Final maçı izleme linki için tıklayınız...

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yaşında fethetti? Fatih'in annesi kim, babası kim?

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yaşında fethetti? Fatih'in annesi kim, babası kim?

Bein Sports Haber Frekans Bilgileri

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12378 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3

beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı

Uydu: Eutelsat 7C
Frekans: 10804 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 5/6

#Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda #frekans #saat kaçta #Canlı İzle
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası