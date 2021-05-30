Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Frekans bilgileri, yayın saati
Anadolu Efes üst üste 2. kez üst üste EuroLeague Final Four'da finalde... Peki Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans, yayın bilgileri nelerdir?
Turkish Airlines EuroLeague Final Four finali İspanyol Barcelona ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Anadolu Efes Barcelona finalini canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri, görüntüleri haberimizde...
Turkish Airlines EuroLeague final four finalinde Lanxess Arena'da, Köln Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona Anadolu Efes karşılaşması canlı yayın izleme linki ve maçın tüm detayları şu şekilde...
Anadolu Efes Barcelona Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague final four Barcelona - Anadolu Efes maçı 30 Mayıs 2021 Pazar (bu akşam) saat 21:30'da başlayacak. Dev müsabaka beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Anadolu Efes Barcelona Final Four Final maçı izleme linki için tıklayınız...
Bein Sports Haber Frekans Bilgileri
beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12378 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı
Uydu: Eutelsat 7C
Frekans: 10804 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 5/6
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P