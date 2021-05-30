Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Frekans bilgileri, yayın saati

Turkish Airlines EuroLeague Final Four finali İspanyol Barcelona ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Anadolu Efes Barcelona finalini canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri, görüntüleri haberimizde...

Turkish Airlines EuroLeague final four finalinde Lanxess Arena'da, Köln Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona Anadolu Efes karşılaşması canlı yayın izleme linki ve maçın tüm detayları şu şekilde...

Anadolu Efes Barcelona Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague final four Barcelona - Anadolu Efes maçı 30 Mayıs 2021 Pazar (bu akşam) saat 21:30'da başlayacak. Dev müsabaka beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes Barcelona Final Four Final maçı izleme linki için tıklayınız...

Bein Sports Haber Frekans Bilgileri

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12378 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı

Uydu: Eutelsat 7C

Frekans: 10804 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 5/6