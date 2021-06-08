Amine Harit transferinde N'Koudou detayı

Bundesliga'dan küme düşen Schalke'de birçok oyuncuyla yollar ayrılırken sözleşmesi bulunanların da ayrılık isteğinde olduğu kaydedildi.

Alman ekibinden daha önce Bentaleb ve Suat Serdar isimleri gündeme gelse de Kartal'ın gözünün Amine Harit'te olduğu, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

23 yaşındaki 10 numaranın menajeri, Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu N'Koudou'nun da menajerliğini yapıyor.

ROSIER TRANSFERİ OLUMLU İLERLİYOR

Beşiktaş'ın geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Valentin Rosier'in, takımda tutulması için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Yönetici Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Fransız sağ bekin menajerini İstanbul'a davet etmiş, "Kalmak istiyoruz" yanıtını alınca da Portekiz kulübü ile pazarlıklar sıklaşmıştı. İlk etapta 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanında 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, son olarak bir sonraki satıştan pay içeren bir maddeyi de ekledi. Sporting'in sadece payın oranını ve satın alma opsiyonunu artırmaya çalıştığı belirtildi.

(SABAH)