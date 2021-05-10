Amca Koçovalı'nın yardım istediği kişi kim? Çukur Şahran'ı kim oynayacak, belli oldu mu?

Çukur finale doğru sayılı adımlar kala Amca Koçovalı'nın ipliği pazara çıktı. Koçovalı brothers tekrar birlik oldu ve tek yumruk Amca'nın üzerine gidiyor. Amca, Şahran diye birinden yardım istedi.

DİĞER HABERLER 10.05.2021 - 23:30 10.05.2021 - 23:37 Kartal Bakışı
Amca Koçovalı'nın yardım istediği kişi kim? Çukur Şahran'ı kim oynayacak, belli oldu mu?

Çukur Şahran kim? Amca Cumali Koçovalı'nın yardım istediği kişi kim? Bu sorular Çukur izleyicilerinin merakını celbetti. Nedeni son bölümde Koçovalıların gazabından korkan ve eli kolu bağlı kalan Amca Koçovalı'nın birisinden yardım istemesi... Bu gizemli kişi kim?

Karaca ve Celasun'un ölümlerinin ortaya çıkması ve bunun sorumlusunun Amca Koçovalı olduğunun anlaşılması sonrasında Çukur tekrar eski günlerdeki gibi tek yumruk oldu. Bu yumruk Amca Koçovalı'nın başına inmek üzere, hatta yavaş yavaş inmeye başladı. Öldürücü yumruk için az kaldı. Ancak Amca Koçovalı telefonla birisinden yardım istedi ve acil gelmesini istedi.

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Amca Şahran Kim? Amca Koçovalı Kimden Yardım İstedi?

Amca Cumali'nin yardım istediği bu kişi Afganistan'dan gelecek. Amca adamlarına "Şahran gelene kadar beni koruyun." dedi. Şahran'ın kim olduğuna dair medyaya sızan bir bilgi henüz yok. Bu kişi Amca Koçovalı'nın son kozu olacak. Henüz gizemini koruyor.

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