Altay maçı öncesi Montero şoku

Altay maçı öncesi kulübün resmi sitesinden yapılan duyuru şu şekilde:

''Francisco Montero’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü''

Savunma hattındaki bu eksikten sonra 16 kişilik kadro ile İzmir deplasmanına giden teknik adam Sergen Yalçın'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyor.