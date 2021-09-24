Altay maçı öncesi Montero şoku
Son zamanlarda yaşanan sakatlıklar sebebiyle adeta revire dönen Beşiktaş'a bir şok da Altay karşılaşması öncesi geldi.
GÜNDEM 24.09.2021 - 11:00 24.09.2021 - 11:05 Kartal Bakışı
Altay maçı öncesi kulübün resmi sitesinden yapılan duyuru şu şekilde:
''Francisco Montero’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü''
Savunma hattındaki bu eksikten sonra 16 kişilik kadro ile İzmir deplasmanına giden teknik adam Sergen Yalçın'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyor.
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