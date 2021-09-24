Altay maçı kadrosunda U-19'dan 3 isim
Beşiktaş , U19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar'ın Altay maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
FUTBOL 24.09.2021 - 19:08 24.09.2021 - 19:09 Kartal Bakışı
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımız, Süper Lig ’in 7. haftasında, bugün saat 20.00’de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altay ile karşılaşacak.
U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir.
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