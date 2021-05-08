Galatasaray da puanını 78'e yükselterek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirirken ligde kalan son 2 haftada yarış iyice kızıştı.

Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, derbiyi ve şampiyonluk yarışını yorumladı;

"Maça ortak etmemek için takdir haklarını verdiklerini düşünüyoruz. Bizim avantajımız devam ediyor. Bizim takımımız buraya gelene kadar her şeyi yenerek geldi, Allah'ın izniyle şampiyonluğu bırakmayacağız. Hakem performansı 3. gole direkt etki etti.

Planlar ve hesaplar yapılıyor ama rakiplerimiz de bu ligden takımlarla oynuyor. O takımlar da çantada keklik takımlar değiller. Onlar da sahaya çıkacak ve mücadelelerini vereceklerdir."

Kocadağ, Vincent Aboubakar'ın sözleşme haberlerine yanıt verdi; "Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum ve öyle değil. Son yapılan kontrolde hala MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu ağrım var diyor ve MR'da bu çıkıyorsa, bunda farklı bir şey aramamız abes olur." (NTV SPOR)