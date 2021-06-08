Ali Gültiken, yönetim ile Sergen Yalçın arasındaki sözleşme görüşmelerini yorumladı

Gültiken'in açıklamaları şu şekilde;

Bir anlaşma olduğunu, negatif bir durum bulunmadığını düşünüyorum. Genel kanaatim, en kısa sürede imzalar atılacaktır. Normal şartlarda, bu tür başarıların olduğu bir yerde bu işlerin kısa sürede bitirilmesi lazım.

Ama gönül birlikteliği olduğu için diğer detayların neticelendirilmesi için görüşmeler vardır. Net olan tek şey; mutlaka Sergen Yalçın ile devam edilmelidir. Transfer konusu önemli.

Başarılı bir sezonun ardından gelecek sezon bunun üstüne çıkmak gerekir. Bu durum da kadro olarak yapılandırmada yeni süreçleri getiriyordur ve karşılıklı talepler görüşmeleri uzatıyordur.

Karşılıklı talepler derken bu; transferin hem yönetim hem de Sergen Hoca tarafından detaylı konuşulmasıdır. (SABAH)