Ali Gültiken: Sistem oturuyor

Beşiktaş adına maç öncesi konuşulan en önemli konu Aboubakar ve Josef'in yokluğuydu. Doğal olarak bu durum, eksiklikleri takımı etkiler mi etkilemez mi tartışmasını da beraberinde getirdi.

Bazı oyuncuların eksikliğini kısa süreler için telafi edebilirsiniz. Fakat konu Aboubakar olunca orayı istediğiniz ölçüde tamir etmeniz kolay değil. Çünkü Aboubakar çok yönlü bir oyuncu. Kendi oynadığı kadar çevresini ve takımı da oynatıyor. Onun yokluğunda genel beklenti Larin'in oynamasıydı ama Güven'i ilk 11'de gördük. Sergen Yalçın'ın Güven'e güvenmesi karşılığını golle buldu. İkinci golün de Larin ile gelmiş olması aslında önemli bir olaydı. Güven ve Larin, Aboubakar'a "Merak etme sen olmasan da biz nöbeti devralırız" mesajını attıkları iki golle verdiler.

Beşiktaş oyun gücü olarak ayakta kalan, çok fazla pozisyon vermeyen, rakibine oyun temposunu kaptırmayan bir sistemi gün geçtikçe daha iyi uyguluyor.

Belki pozisyon zenginliği çok fazla olmadı ama atılan üç gol muhteşem bir tabela zenginliği getirdi. Oğuzhan'ın golle buluşmuş olması da Beşiktaş adına sevindirici bir olay. Beşiktaş maçları kazanırken dışardaki oyuncularını da kazanıyor.

Sivasspor ligin güçlü oyunu olan takımlarından bir tanesi. İkinci yarı eksik olmalarına rağmen skor olarak maça geri dönme adına büyük gayret gösterdiler. Son dakikalara kadar da iyi direndiler. Fakat Beşiktaş'ın tedbirli ve mücadeleci oyun felsefesi işin içine sabırı da ekleyince, Larin ile Oğuzhan'ın gollerindeki gibi maçı bitirecek altın vuruş fırsatlarını olumlu kullandı ve oyunun fişini çekti.

Gollerin dışında karşılaşmanın öne çıkan oyuncuları olarak Rosier'i, Ghezzal'ı Rıdvan'ı ve Ersin'i ayrıca alkışlayalım.

Ali Gültiken / Sabah