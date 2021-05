Ali Gültiken: Kalecilerin farkı

Sezonun en güzel maçlarından birini izledik. İzleyenler de oynayanlar da keyif aldı. Bir maçta kaleciler bu kadar ön plana çıkıyorsa bu kadar güzel kurtarışlar oluyorsa bu maçta bol pozisyon var demektir. Bol pozisyonlu maçlar her zaman içinde tempo barındırır. Dün akşam iki takım da oynamak istedi. Çok katı savunma yapmak yerine bir an önce rakip kaleye gitmeyi düşündü. Trabzonspor'da Uğurcan, Beşiktaş'ta Ersin kurtardıkları pozisyonlarla takımlarını maçın içerisinde tuttu. Beşiktaş'ın Trabzon'a oranla çok daha fazla pozisyon yakaladığını da söyleyebiliriz. Bu pozisyonlar karşısında bir kaleci nasıl takımını maçta tutar Uğurcan'la bunlara şahit olduk. Maçın bir diğer önemli oyuncusu da Nwakaeme. Kaderi değiştirdi. Trabzonspor'un onun üzerinden oynadığı oyunlarda beklentilerin hepsine cevap verdi. Bu tip maçlar her ne kadar taktik, disiplin ve sistem üzerinden okunsa da maçın içerisinde öne çıkan oyuncular skoru belirler. Beşiktaş'ta Aboubakar yine çok zorladı. Her pozisyonun başında, içinde, bitiminde onu yine gördük. Oyun iki takım adına da genelde kanat oyunları üzerinden oynanmaya çalıştı… Trabzonspor, Ekuban ve Nwakaeme ile istediğini daha çok alan taraf oldu. Beşiktaş, N'Koudou'nun girmesinden sonra biraz daha kanatta düşündüklerini yapabildi. Kulübe olarak baktığımızda Beşiktaş, Trabzon'a oranla daha fazla alternatife sahip.

Özellikle orta alan içindeki oyuncuları biraz daha erken değiştirebilirdi. Ama oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmasının ve her an düşündüğünü yapabileceği hissi bunları biraz geciktirdi. Bu gecikmeleri de Trabzonspor avantaja çevirdi. (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)