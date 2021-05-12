Ali Gültiken: Hala en şanslı aday Beşiktaş

Ali Gültiken’in yaptığı açıklamalar şöyle:

“2 haftadır kimsenin ummadığı, tahmin etmekte zorlandığı bir durum ortaya çıktı. Beşiktaş'ın kayıpları doğrultusunda bir lig dengesi oluştu. Kaybedilen 6 puan, yenen goller var Beşiktaş'ta. Kaybedilen puanlar dışında kaybedilen oyuncular var, alternatifsizlik yordu. Sergen hocanın taktiği ya da sistemi değiştirecek oyuncuları kalmadı. Maçlar bitti, 4 gün sonra son maçlar oynanacak ve şampiyonu göreceğiz. Zorluklar, sıkıntılar, oyuncu eksikleri, bir sürü şey sıralanabilir.

Sezon başında Sergen hocaya, yönetime, 'Ligin son maçına 81 puanla çıkıyorsun, +2 averajın var, 1 maç oynayacaksın ve şampiyon olacaksın' deseler Sergen hoca ve yönetim kabul ederdi. Buna hayır diyecek kimse yoktur teknik heyette ve yönetimde. Kaybedilen puanlarla buraya gelmek başka ama bugünün gerçeğini teknik heyetin, oyuncuların ve yönetimin bu tespitle değerlendirmesi önemli. Tabii ki kızacaklar ama yarından itibaren yeni bir gün başlayacak, hala en şanslı aday Beşiktaş. Buradan bakarlarsa 4 gün ve hedefte bir şampiyonluk görünüyor.

Son bölümde Vida'nın, Welinton'un, N'Sakala'nın öne çıktığı bölümler var. 10 kişi kalınca rakip orada kümeleştiler. Baskıyla birlikte Beşiktaş ceza alanı içinde kalmaya başladı. Bu da cesaretlendirdi ve bir kontrayla iş buraya geldi. Son haftada Beşiktaş 1 gol atsa, 4 gol atması gereken bir Galatasaray var. Heyecan herkes için geçerli ama hala tahtada Beşiktaş avantajlı.”