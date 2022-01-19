Hava soğuyunca sahadaki oyuncular da soğudu. İzleyenlerin tempo ve coşku olarak içini ısıtamayan bir maç oldu. Özellikle maçın ilk yarısı daha düşük tempoyla beraber Beşiktaş'ın bir şeyler yapmaya çalıştığı bir bölümdü. Çok pozisyon olmasa da Beşiktaş adına Batshuayi ile golün gelmiş olması büyük bir avantaj oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı, özellikle son yarım saatinde oyun biraz daha Karagümrük'ün eline geçti. Ama Beşiktaş'ın buna rağmen Batshuayi ve Larin ile yakaladığı daha net pozisyonlar vardı. Son yarım saatte baskıyı yemesine rağmen Beşiktaş skoru tutmayı başardı. Aslında bu tür oyunlar büyük takımların dönem dönem istediği oyunlardır. Rakibe oynama şansı verip arka alanlarda net pozisyonlar üretme şansı her zaman ortaya çıkar. Ama dün akşam bu plan çok da Beşiktaş'ın istediği şekilde gitmedi. İkinci golü bulamayınca oyun biraz daha savunma tarafında ağırlık kazandı.

Burada da yine Josef'in, Necip'in, Vida'nın ve Rosier'in etkili savunmalarını gördük. Bu isimler Beşiktaş'ı ayakta tuttular. Bu tür ortamlarda kazanmak güzel. Uzun dönemden sonra deplasmanda kazanmak çok daha güzel. İşin sonuç ve tabela tarafına baktığında iki maçtır üst üste kazanan, bu maçta da cebine 3 puanı koyup sahadan ayrılan taraf olarak Beşiktaş'ın gönlü ısındı. Ama bir-iki konu var ki bunları mutlaka aşması gerekiyor. Özellikle Larin'in, Ghezzal'ın performanslarındaki sıkıntılar hâlâ devam ediyor. Bu oyuncuların mutlaka takıma artık katkı vermeleri gerekiyor. Beşiktaş sezon başından beri bu oyuncuların 'Ha bugün gelecekler, ha yarın gelecekler' diye sabırla geri dönmelerini bekliyor. Artık onların da takımın yükselen performansına katılmaları gerekiyor. (ALİ GÜLTİKEN - SABAH)