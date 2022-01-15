İşte Ali Ece'nin maç yazısı;

İlk yarıdaki düşük tempolu, az pozisyonlu oyunun önüne maalesef bir kez daha hakem hataları geçti. Erce Kardeşler yetenekli bir kaleci, kardeşi Arda ise hakemlik dalında yetenekli değil. Üstelik kendini geliştirmek için de hiçbir çabası yok. Dün ilk yarıda sadece Pjanic’i çıldırttığı pozisyonda değil, 45 dakika boyunca futbolda avantaj kuralına dair hiçbir bilgisi yok gibi davrandı. Peki sözde VAR'daki görevli Erkan Engin'e ne demeli? Devre sonunda rakibi intikam müdahalesi yaparken Batshuayi'nin ayağına kasıtlı olarak basıyor, o pozisyonda VAR'ın orta hakemi çağırması için illa Batshuayi'nin ayağının kırılması mı gerekiyor? Hakemler aynı zamanda sporcu sağlığını korumak için de teknolojiden yardım alıyorlar. Yıllardır boşuna VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılsın diye tekrarlıyorum: Bu tip pozisyonlardaki hatalar VAR'a olan güveni yok ediyor! İkinci yarıya Beşiktaş pas temposunu yükselterek başladı, tabii asıl Önder Karaveli hocanın 61'deki duble değişikliği Beşiktaş'ın oyun üstünlüğü kurmasını sağlayan hamle oldu.

Dengeyi bozdular

Güven bir kez daha bir önceki maçta merkezde etkili oynadıktan sonra bu maçta sola geçince merkezdeki kadar verimli olamadı. Değişiklikler sonrası Josef’in çapaya geçişi, Pjanic ve Oğuzhan'ın ön tarafı daha hızlı tek paslarla beslemeleri eksik Gaziantep'in savunma yerleşimi dengesini bozdu. Tabii asıl kilidi kıran yine Ghezzal'ın yarım alandaki özel ofansif yeteneği oldu, Batshuayi bu kez en azından Ghezzal'ın şutunu tamamlamayı başardı. Ersin ve Necip de Beşiktaş'ın iyilerindendi. (ALİ ECE _ FANATİK)