İşte Ali Ece'nin Alanyaspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi...

Beşiktaş, haftalardır gol yiyor üstelik akıl almaz hatalar sonucu yiyor. Alanyaspor’un ilk golü adeta Beşiktaş’ın bu sezonki düşüşünü tek bir kareye özet babında sığdıran cinsten bir goldü: Welinton çevresini nasıl taradı, neden oraya gitti, orta yapan Efecan’ın karşısında Vida neden etrafında 30 derece döndü ve ne düşündü? Babacar hiç düşünmedi, altıpastan bomboş golü attı! Bu stoper tandemi bu sezon olmuyor, hocanın geçen sezonki çifte şampiyonluk başarısındaki katkılarına sebep bu stoper ikilisiyle devam etmesi hocaya da eksi olarak yazıyor. Sergen hocanın alternatif stoper tandemi geliştirmesi şart!

Kenan çare değil

Orta sahaya gelirsek, Josef ve Pjanic’in yanına Kanada’dan saatlerce yol yapıp gelen 38 yaşındaki Atiba değil Can Bozdoğan gibi daha genç ve çift yönlü atletik bir oyuncu gerekiyordu. Ancak Can Bozdoğan ikinci yarıda oyuna girerken Pjanic oyundan çıktı! Santrforda bu düşük formuyla Kenan Karaman da çare değil aksine başka bir sorunun kaynağı oluyor. Alex veya Güven, Kenan’ın yerine sahte 9 gibi de ilk 11’de başlamalıydı çünkü Kenan’ın son 2 aylık performansı gerçek bir Beşiktaş forveti performansı değil!

Hocanın eleştirilmesi doğal

Geçen sezon kadrodaki bireysel yeteneklerin toplamından çok daha yetenekli bir takım performansı ortaya çıkartarak övgüleri hak eden Sergen Yalçın hocanın bu sezon eleştirilmesi son derece doğal. Beklentileri kendisi yükseltti ve bu sezon o beklentilerin altında bir teknik direktörlük performansı sergiliyor. Geçen sezon gösterdiği gibi çok daha iyisini yapabilecek bir futbol beyni, bir an önce onunda formsuzluktan kurtulması gerekiyor! (ALİ ECE - FANATİK)