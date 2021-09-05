Ali Ece'den Pjanic değerlendirmesi... Beşiktaş'ta rol değiştirecek

Pjanic, Roma'daki son sezonunda Juventus’taki Pogba kadar asist yapmayı başarmış ve Real Madrid ile Barcelona’nın da yakın takibe aldığı bir oyuncu seviyesine yükselmişti. Juventus’tan itibaren Pjanic’in kariyerinde gerileme değil ama bir duraklama dönemine girdiği birçok otorite tarafından dile getiriliyor. Ben bunun bir numaralı sebebinin oyuncunun direkt Pirlo ile özdeşleştirilmesi ve savunma hattına en yakın rolde “regista” yani İtalyan modeli derin oyun kurucu olarak kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Misal Barcelona ile Juventus arasındaki Arthur-Pjanic takasından her iki taraf da kazançlı çıkmadı, belki de uzun vadede bu saçma takasın kazananı Beşiktaş oldu!

Top Sergen Yalçın hocada!

Bu kadar kariyerli ve son Fransa maçında gördüğümüz gibi halen özel yeteneklerle bezeli bir oyuncunun Türkiye Ligi’ne gelmesi birkaç yıl önce öncelikle mali sebeplerden dolayı imkansıza yakındı. Ancak tarihinin en berbat yönetiminin başkanı Bartomeu’nun Barcelona’ya bıraktığı mali enkaz sonucu Messi bile Barcelona’dan ayrıldı. Pedri gibi Iniesta-Xavi’den beri onların özel yeteneklerine en yakın kalibredeki yeni bir yerel yıldızın büyük yükselişi, Barcelona kadrosunda Pjanic’in önünü tıkayan faktörlerden en önemlisi. Koeman geçen sezon zaman zaman Pjanic’e şans verdi lakin ben Sergen Yalçın’ın Pjanic’i Juventus ve Barcelona’dakinden farklı mevkilerde kullanacağını düşünüyorum çünkü bir kere kafadan Beşiktaş’ta savunmanın önü Josef’e emanet.

Etkileyici bir frikikçi

Josef, Beşiktaş’a geldiğinden beri Türkiye Süper Ligi’nde o mevkide başarılı olmayı sağlayan savaşçı karakteri sahaya yansıttı. Josef yerine Pjanic olmayacaktır, Josef ile beraber ilk maçlarda Salih’in oynadığı yerde ve zaman zaman da Alex Teixeira’nın kullanıldığı safkan ofansif orta saha pozisyonunda Pjanic’i Beşiktaş formasıyla izlememiz büyük ihtimal. Sergen Yalçın hocanın elinde ilk kez kendisi kadar etkileyici frikik kullanabilenbir oyuncu olacak. Pjanic’in 11’de yabancı sınırı saçmalığına sebep hangi mevkide görevlendirileceği kadar antrenman sonlarında Sergen Yalçın-Pjanic frikik yarışı yapılırsa kimin kazanacağını da çok merak ediyorum!

Skor katkısı vaad ediyor

Ghezzal kadar iyi hatta sol köşe gönderinden Ghezzal’dan bile daha etkili kornerler kullanabilen bir oyuncu Pjanic. Bu duran top maharetleri de Beşiktaş’a önemli bir skor katkısı vaat ediyor. Son söze gelirsek: Sergen Yalçın hoca geçenlerde yine “Oyunculara koşacaksınız diyorum çünkü koşmayacaksanız ben çıkıp oynarım zaten” mesajıyla kafasındaki ideal oyununun olmazsa olmazlarından birisini tarif etti. Bizim Türkiye Milli Takımımız’ın Fransa deplasmanından puan aldığı maçtan da hatırlayacağımız gibi Fransa’ya rakip olup minimum onlar kadar koşmadan onlardan puan almaya imkân yok. Pjanic o maç itibarıyla fizik kondisyon açısından çok da eksiğinin olmadığına dair bize güçlü bir veri sundu. Gerisi için top Sergen Yalçın hocada.

Tosic'i tebrik etmek gerek

Futbolculuğu zamanında “Sergen ile Şifo Mehmet beraber oynamaz” ezberinden dolayı gereksiz yere eleştirilmiş bir özel yetenek olarak Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde doğru takım kurgusunda “Pjanic ile Alex beraber nasıl oynar?” dalında tam 90’a bir ters köşe yapabilir. Tabii ki Barcelona’daki mali enkaz olmasa Pjanic transferi mümkün olmayabilirdi ancak başarılı futbol yöneticiliği zaten konjonktürde ortaya çıkan fırsatları akılcı şekilde değerlendirebilme meselesidir de. Bu açıdan Beşiktaş başkanı, yönetimi, kulüp personelini ve Tosiç’i Pjanic transferi nedeniyle tebrik etmek gerek. Artık top Pjanic ve Sergen Yalçın hocada... Topu daha önce kullandıkları beceri seviyesinde kullanırlarsa, uzun vadede başka türlü bir oyun seviyesinden bahsedebiliriz! (ALİ ECE - FANATİK)