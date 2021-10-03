Ali Ece'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya eleştiri "HGKT"

İşte Ali Ece'nin "HGKT" başlıklı yazısı;

Daha önce de gereksiz yere gerdiği, aşırı negatif vücut diliyle adeta hakemlik mesleğine ne kadar uygun olmadığını haykırarak sergilediği maçlardan sonra Yaşar Kemal Uğurlu'ya "Sana içimden Yaşar Kemal demek gelmiyor o yüzden Orhan Pamuk Uğurlu diyeceğim" yazmıştım. Bu vesile ile Orhan Pamuk'tan da özür diliyorum çünkü Orhan Pamuk bir edebiyatçı olarak Yaşar Kemal'in gerisinde olsa da Uğurlu'nun hakemliğine kıyasla Orhan Pamuk'un edebiyatçılığı "Cevdet Bey ve Oğulları" farkıyla fena kalmıyor! O yüzden yazının kalanında kendisinden HKGTK (Hakem Kıyafeti Giymiş Tanımlanamayan Kişi" olarak bahsedeceğim! HKGTK’nın performansı kötü oldu mu maçın iyi olma ihtimali zaten çok düşük oluyor, ilk yarıda da ortalama kalitenin üstüne çıkan ender anlardan birisi Güven Yalçın'ın Cenk Tosunvari uçarak yarım vole golüydü. İlk 45'e damga vuran ise HKGTK'nın teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart göstermesi oldu. Uilenberg izlemiş midir? Ya bizim TFF? Bizim ülkenin bile en çelişkili kararlara imza atan kurumu TFF: Ligde oyunculara yabancı sınırı getirirken Milli Takım'ın başına yabancı hoca getirir, biz ligimize yabancı hakem isteyince yerli-milli takiyyesi yapıp başlarına Uilenberg getirir!

Saf yetenek golü

HKGTK’nın aksine futbola karşı yetenekliysen ve çalışmaktan zevk alırsan arada sıkıntı yaşasan da Güven Yalçın örneğindeki gibi düzelebilirsin. Güven'in ilk golü saf yetenek golü, ikincisi ise yeteneklerinle çalışma ve konsantrasyonu harmanlamayı başarınca atabileceğin cinsten bir gol. Beşiktaş'ın yediği golde talihsiz bir şekilde kendi kalesine atan Rıdvan galibiyet golünden önce ısrarla hücuma katıldı, pas istasyonu oldu bindirdi, sonunda 3 puanı getiren golün asistini yaptı. Serdar Saatçı da yine iyiydi. Sivasspor da fena değildi sahanın en kötüsü ise malumunuz çoğu sahaya çıkışında olduğu gibi HKGTK! (ALİ ECE - FANATİK)