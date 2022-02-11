Beşiktaş bu kez ilk 11’de Batshuayi’siz başladı. Batshuayi yokken Alex Teixeira’yı sahte 9 gibi kullanıp Larin’i sol forvetten demarke vaziyette gol pozisyonuna sokma planı beklerdim ama Önder Karaveli hoca santrforda Larin’i tercih ederken Alex Teixeira’yı sola yakın kullandı. Alex’in halihazırdaki sorunu fizik kondisyon eksikliği nedeniyle maç içinde devamlılığının olmaması, kanada yakın oynayınca da bu devamsızlık oyununu etkiledi.

Beşiktaş’ta Alex Teixeira gibi maç içinde devamsızlık yapan oyuncu sayısı, Josef ve Rıdvan gibi sürekli istikrarlı katkı veren oyuncu sayısından daha fazla. Bunun da bir numaralı sebebi kolektif fizik kondisyon seviyesinin yetersizliği. Bir diğer sebebi kadrodaki sprinter oyuncu sayısının maksimum üç olması. Dün gece Göztepe karşısında bu üç sprinterden ikisi Rosier ve N'Koudou yoktu. Sprinter sayısı az olunca Pjaniç’in en büyük silahı olan koşu yoluna pasları da Beşiktaş lehine etkili olamıyor. Larin topu hep ayağına bekliyor halbuki o topu ayağına isteme kontenjanı yüksek teknik becerisi sebebiyle Ghezzal’ın.

Gol kaçırma yarışı

İlk 11’de Batshuayi de olmayınca Rıdvan hariç oyun temposunu yükseltecek şekilde koşu yoluna top isteyen oyuncu kalmadı. Josef sakatlanıp çıkınca Göztepe daha etkili olmaya başladı çünkü herkes gibi Göztepe hocası Nestor da Beşiktaş stoperlerinin arkalarına atılan toplara çözüm üretemediklerini farkında. Kaleci Ersin ceza alanı dışına çıkıp yaptığı libero müdahalelerini geliştirmemiş olsa Beşiktaş son maçlarda goller yiyebilirdi. Diğer kaledeki gol atma meselesi ise Beşiktaş’ın daha da büyük sorunu. Oyuncular adeta gol kaçırma yarışı yapıyorlar. Batshuayi girdikten sonra o da bu yarışa yine iştirak etti! Beşiktaş ligdeki Antalyaspor maçında olduğu gibi yine son bölümde büyük üstünlük kurmayı başardı ve yine süre yetmedi, geç kaldı. (ALİ ECE - FANATİK)