Şüphesiz sezonun ilk yarısında beklentilerin en çok üstüne çıkan takım İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor. Bu açıdan performanslara bakınca Önder Karaveli teknik direktör olarak maç hazırlığı ve maç başlangıcında üstüne düşeni yaptı diyebiliriz. İlk 45’te her iki takımın da gol beklentisi 1’in altında kaldı, iki takım adeta birbirini kafes dövüşü maçının ilk bölümlerindeki gibi tarttı. Formunun zirvesindeki Serdar Gürler Konyaspor için ne kadar önemli bir eksikse, Rosier de sadece defansif güç açısından değil ofansif açıdan da Beşiktaş için o kadar önemli bir eksikti. Bu Önder hocanın değil kadro mühendisliğindeki hatanın sonucu: Kadroda tek doğal sağ bek Rosier ve Arsenal maçındaki İsmail Köybaşı ve bu sezonki Nsakala’dan sonra Beşiktaş tarihinde ilk 11’de üçüncü kez sağ bek mevkisinde bir solak sol bek oynadı. Yakın zamanda burnu kırıldığı için maskeyle oynamak zorunda kalan Umut Meraş, bir solak en fazla ne kadar sağ bek oynayabilirse o kadar oynadı, mücadele etti.

Kimi isterseniz

Beşiktaş ikinci yarıda daha net pozisyonlar bulan takım oldu ama yetmedi. Konyaspor maçın sonunda bulduğu net pozisyonu gole çevirdi. Yenilen golde kimi isterseniz eleştirin, sezonun ilk yarısı itibarıyla toplamda bu kadar gol yiyen bir Beşiktaş savunması zaten ideal bir savunma kurgusu değildir. (ALİ ECE - FANATİK)