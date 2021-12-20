Beşiktaş bu sezon oynadığı çoğu maçta olduğu gibi daha iyi başlayıp ilk golü yiyen taraf oldu. Larin, penaltı kararı verilen o pozisyonda elini ne yapabilirdi, işte yeni kuralın saçmalığı. Birçok kişi kendi takımı aleyhine penaltı verilmeden kuralın ne kadar saçma olduğunu anlamıyor. Taraftarlar ‘Kardeşim bizim ligde hangi kuralın uygulanmasında standart var ki?’ diye itiraz etseler, yerden göğe kadar haklılar! Beşiktaş bu kez yenik duruma düştükten sonra hemen dağılmadı. Hatta iyi bir reaksiyon verdi: Josef’in skoru 1-1’e getiren iyi şutunda maç başından beri ilk kez Batshuayi savunma arkasına koşu kasmadı, sırtı dönük pozisyon alma akıllılığını gösterdi.

Başka stoper olsa...

Tabii momentumu belirleyen anlarda önemli olan kolektif akıl: Beşiktaş lehine bu sezonki Vida’ya önlem almak, Mesut Özil veya Fenerbahçe’nin herhangi bir hücum oyuncusuna bile önlem almaktan daha zor! Aslında Hırvatistan çok güzel bir ülke, orta sahaları harika, forvetleri çok iyi lakin Beşiktaş’a gelen stoperleri sağlığıma zarar verdiler. Zaten Beşiktaş’ta bu kadar formsuz ve hataya meyilli Vida yerine oynatılabilecek stoper alternatifi olsaydı daha önceki teknik direktörler oynatırdı. O yüzden Önder hoca, ikinci yarıya Can yerine Oğuzhan’la başladı. En son Sao Paulo’da oynarken bir maçta 2 gol atan Josef, 59’da Rıdvan’ın mükemmel ortasında bir kez daha skoru eşitledi.

Çebi dünden ders çıkarmalı

Vitor Pereira’nın aslında ilk 11’de İrfan ile başlaması gerekiyordu ve hatta Galatasaray derbi galibiyetinde olduğu gibi Mert Hakan ve/veya Sosa ile. Bir de Valencia’yı 90 artıda oyuna sokmak Pereira adına adeta tüy dikmek oldu. Maç sonu eleştiri oklarının başkan Ali Koç’a dönmesi de bu açıdan doğal. Ahmet Nur Çebi’nin bundan ders çıkartıp duygusal değil mantığa uygun bir yeni hoca seçimi yapması şart! (ALİ ECE - FANATİK)