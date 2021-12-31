Batshuayi'den başlayalım: Kariyerli, belli özellikleri kaliteli bir oyuncu ancak bu Beşiktaş takımına uyumsuz bir parça gibi… Bazen çok etkileyici driplingler yapıyor, önde pres yapılınca dinamizmi ile toplar kapıyor, rakibe etkili basıyor. Lakin Beşiktaş takımca önde pres yapmayınca Batshuayi bir türlü doğru başlangıç pozisyonunu alamıyor, çok fazla ofsayta düşebiliyor. Altay maçında Batshuayi bu kez çok da pas hatası yaptı. Yine de son tahlilde mevcut kadroda Batshuayi'nin gerçek bir alternatifi yok. Belki Kayserispor maçının son bölümündeki gibi Güven ile beraber merkezde arkalı önlü oynasalar Batshuayi daha verimli olacak.

Güven zaten Bayer Leverkusen'de santrfor arkasında merkezde 2. forvet mevkisinde yetişti. Dün gece Altay karşısında Önder Karaveli hoca takım tertibi gereği sol önde görev verdi. Aslında Güven biraz sade oynamayı öğrense yeteneklerini çok daha verimli şekilde kullanacak. Yıllarca özkaynak düzeninde büyük emekler vermiş Önder Karaveli oyuncularıyla özellikle genç oyuncularıyla empati kurabilen, onları geliştirebilecek kalibrede bir teknik adam. Güven için Önder hoca bir şans, bu şansı iyi kullanmalı!

Lider stoper lazım

Beşiktaş golü golcüleriyle değil de iki daha defansif karakterli orta sahasının vuruşları sonrasında buldu. Altay savunması soldan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta baraj kurmayıp önünü boş bırakarak yapılabilecek en büyük hatayı yaptı. Josef iyi vurdu, döneni Atiba tamamladı. Beşiktaş'ın Konyaspor ve Altay maçlarında 3. alandaki üreticiliği yeterli seviyede değil. Sergen hoca görevdeyken de benzer sıkıntılar yaşanmıştı. Devre arasında mutlaka bu sorunu çözmek gerekiyor. Tabii golcüden önce genç Serdar'ın yanına lider stoper bulmak gerek, Montero 88 dakika iyi oynadığı bir maçın 2 dakikasında birisi hatalı geri pas diğeri topu tutmuş kalecisine çarpma olmak üzere 2 büyük hata yaptı, Altay’ın net pozisyonlara girmesine sebep oldu. Bir de kupada neden VAR yok? Rosier'in pozisyonuna bakmak gerekirdi. (ALİ ECE - FANATİK)