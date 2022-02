Yüksek temposu ve mücadele dozajı açısından lig ortalamasının üstünde kalitede bir ilk 45 izledik. Misal Trabzonspor – Konyaspor maçı da benzer kalitedeydi lakin o lider ile en yakın takipçisinin kapışmasıydı. Adana’daki ilk yarı ise adeta bir kupa finali gibiydi. Goller VAR kararı ile verildi ve iptal edildi. Orta hakem Şansalan ise her zamanki gibi yükselen tempo ve heyecanda kontrolü kaybetti. Alex’in golünde Demirspor stoperleri ne kadar kötü pozisyon aldıysa Kerem Kalafat da tersine o kadar iyi bir orta yaptı. Ghezzal Beşiktaş’ın, Vargas ise Demirspor’un kreatiflik yükünü ilk yarıda başarıyla çektiler. Balotelli ise ilk yarıda sahanın en etkileyici ismiydi. Balotelli zaten misal Lewandowski kadar disiplinli ve sakin tabiatlı olsaydı yolu maalesef Türkiye’ye düşmezdi. Çılgın İtalyanın şutları lig kalite ortalamamızın çok üstünde, her yerden kaleyi görebiliyor ve her türlü şutu atabiliyor.

Kritik kurtarışlar

Konsantrasyonunu kaybeden Balotelli ikinci yarıda ilk yarıdaki gibi değildi, Ghezzal ise sadece arkadaşlarına pozisyonlar hazırlamakla kalmadı, defansif açıdan da büyük katkı verdi. Larin ile Batshuayi, Ghezzal’a ve 78’de Emirhan’a ayak uydurabilseler Beşiktaş ikinci golü de bulabilirdi. Buna karşın Ersin özellikle kafasına bozuk para gelen pozisyon başta olmak üzere kritik kurtarışlara imza attı. Beşiktaş’ın her iki bekinin de sakatlanıp çıkması oyununu ofansif açıdan sekteye uğrattı, buna rağmen defansif açıdan iyi mücadele veren geri dörtlü 90+2’de zıplamayı unutunca Samet Süper Lig kariyerindeki ilk golüne imza attı. (ALİ ECE - FANATİK)