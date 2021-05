Ali Ece: Sergen Yalçın klasiği

Derbiye stoper performansları damga vurdu... Marcao ve 2 golde hatası olan Luyindama büyük sıkıntı yaşarken, Vida-Montero ikilisi ise daha az risk alarak oynadılar. Sergen Yalçın bir büyük maça daha takımını çok iyi hazırlamanın karşılığını aldı, yönetimin desteği de belirleyici oldu.

Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey karakterini Halil Ergün yerine ilk yarıdaki Cüneyt Çakır canlandırsaydı, Hayriye hanımın ağzının tadı hiç kaçmazdı! Dakikaya sebep kırmızılık pozisyona sarı göstermesi, sarı göstereceğim diye avantajı kesmesi vs... Say say bitmez, kısaca dünyada en iyi 2. hakemi olarak gösterilen ama Türkiye’de o seviyeyi istikrarlı şekilde sergileyemeyen hakem, ilk 45’te bir derbide daha futbolcuların ve teknik direktörlerin taktiklerinin önüne geçti. İlk yarının en tehlikeli pozisyonlarında ise başrolde Marcao vardı: 33’te Arda’nın çok iyi pasında ters ayağı sağıyla çok iyi bir gelişine plase vuruş yapan Brezilyalı stoperi çizgide Atiba engelledi. 3 dakika sonra ise Marcao’nun hatalı pasında Larin zeminin de etkisiyle karşı karşıyayı kötü kaçırdı. Hava ve zemin şartları sebebiyle ikili mücadeleleri daha çok kazanan taraf, galibiyete daha çok yaklaşacaktı. Diagne bir ikili mücadelede Vida’yı iyi geçerken kademedeki Montero karşısında kontrolsüz hırsının kurbanı olup direkt kırmızı görünce maçın kırılma anına imza attı.

Josef yıldız oldu

Maça damgasını vuran stoper ise Luyindama oldu: 79’a kadar Beşiktaş’ın havadan ortalarını kafayla çok iyi karşılayan Luyindama Beşiktaş’ın iki golünde de yerden pozisyonlarda büyük hatalar yaptı. Vida ve Montero ise daha az risk alarak oynadılar, önlerindeki Josef ise ikili mücadele kazanma ve ilk topu iyi yönlendirme özellikleriyle sahanın yıldızı olurken perdeyi açan golde de çok akıllıca bir plase vuruşu yaptı. Sergen Yalçın bir büyük maça daha takımını çok iyi hazırlamanın karşılığını aldı, yönetimin desteği de belirleyici oldu. Fatih Terim’in bu Galatasaray yönetimiyle işi kolay olmayacak!

Ali Ece / Fanatik