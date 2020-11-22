Ali Ece: 'Saygı duyulacak adam: Atiba'

Atiba uzun süredir öyle kudretli oynuyor ki izlerken yaşını unutuyorsun. Sonra 41’de avantaj kuralını uygulamayıp futbolun en değerli oyun ilkesini çiğneyen Ümit Öztürk’ün yaşına bakıyorsun ve şok oluyorsun! Ümit Öztürk 50’li yaşlara merdiven dayamış son maçlarını yöneten bir hakem misali halsiz, “Aman çok hızlı oynamayın, pozisyona yetişemiyorum” dercesine tutucu, yavan… Öztürk ile kâğıt üzerinde aynı yaşta olan Atiba ise 44’te perdeyi açtıktan sonra 45+1'de kontratakta orta saha çizgisi gerisinden öyle bir depar atıyor ki adeta Benjamin Button karakteri yeşil sahada gerçekten hayat buluyor. Hemen sonrasında topa hızlı şekilde basıp boştaki arkadaşına yaptığı usta işi asist ise Atiba’ya Beşiktaşlı olmayanların bile duyduğu büyük saygının özeti niteliğinde!

Sergen hoca çözüm bulmalı

2. yarıda Başakşehir, Chadli ve Guiliano’yu alarak büyük baskı kurdu ama değişiklikler sonrası Topal’ı stopere kaydırması Beşiktaş’a yaradı. 11’e 11’ken Beşiktaş’ın takım savunması 53’teki Utku’nun süper kurtarışıyla savuşturduğu pozisyon hariç gayet iyiydi, özellikle Rıdvan, Visca karşısında çok başarılıydı. Beşiktaş adına bir kişi fazlayken 2 gol yemek ise eski hastalığın nüksetmesi. Sergen hoca Fenerbahçe derbisinden önce buna da çözüm bulmalı!

Ali Ece / Fanatik