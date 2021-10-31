Ali Ece: Sadece şanssızlık ile açıklamak Beşiktaş’ın hayrına olmaz

Ali Ece'nin "Dikenli teller" başlıklı Hatayspor Beşiktaş maç analizi şöyle;

Hatayspor, sezon başından beri Beşiktaş’ın karşısında sıkıntı yaşayabildiği bölgesel presi iyi çalışmış. İlk 25’te Beşiktaş, top çıkartırken Vida bu baskı karşısında zorlandı, 25’te ayağındaki topu uzun oynayarak teknik direktörü Sergen Yalçın’a kadar gönderdiği top o zorlanmanın özet sahnesi gibiydi. Yenilen golde Vida, topla çıkarken Necip ve Atiba baskı altındaydı, pekâlâ orada uzun top tercihi kullansa hatta o top teknik direktörüne kadar dışarı gitse anlaşılabilirdi. Lakin Beşiktaş’ın en tecrübeli stoperi, sırtı dönük ofansif orta sahası Alex’e ayağının dışıyla pas vermeye çalışınca kaptırılan topta Beşiktaş golü yedi.

Kenan panik yapıyor

Birinci 45’in bir başka atlanmaması gereken olayı, Batshuayi’nin adale sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması. Daha öncekileri de bunu da sadece şanssızlık ile açıklamak Beşiktaş’ın hayrına olmaz, bu sakatlık meselesi karabasan gibi takımın üzerine çökmeye devam eder. Batshuayi, belki Aboubakar kadar iyi gol vuruşları yapamıyor ama yerine giren Kenan Karaman’ın vuruşlarına göre Batshuayi toplara çok da kötü vurmuyor! Kenan gerçekten mücadele ediyor, uğraşıyor ancak şutlarda iki ayağı bir krampona girmiş gibi panik yapınca, daha önce iyi vuruşlarla gol attığı pozisyonlarda bile kötü vuruşlar yapıyor.

Montero açıyı kapatıyor mu?

2. yarıda ilk yarıdan daha iyi bir Beşiktaş vardı. Mehmet Topal’ın Socrates topuğuyla attığı golde Montero gerçekten kalecinin görüş açısını kapatıyor mu? Yoksa Mehmet Topal zaten hiç beklenmedik bir vuruş yaptığı için mi kaleci Münir topu göremiyor? Çok tartışılır! Bunun dışında Hatayspor’un özellikle de Ribeiro’nun hakkını vermek gerek: Josef nasıl Beşiktaş savunmasının önüne taktiksel açıdan adeta dikenli tel çekiyorsa, Ribeiro da Hatayspor için aynısını yapıyor. (ALİ ECE - FANATİK)