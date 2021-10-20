Ali Ece: Rakibe çalışmak farkı

Gökyüzünün tamamını kara bulutlar kaplayınca birazdan yağmur yağma ihtimali ne kadar yüksekse rakibin korneri havadan kullanırken 1.96’lık stoperinin gol pozisyonu bulma ihtimali de o kadar yüksektir maalesef. Coates kariyeri boyunca kornerlerde oynadığı takımın en değerli gol silahı oldu.

Boyunu posunu görünce

Coates’i daha önce hiç izlememiş birisi bile boyunu posunu görünce, “Bu oyuncuya aman dikkat” der. Ayrıca Sporting santra öncesi ısınmanın da bir bölümünü korner çalışmaya ayırdı. Ancak Beşiktaş ilk yarıda Sporting kornerlerinde yağmur yağarken şemsiyesiz çıkan insanın dramını yaşattı. İki tane ön direkten Coates’e aşırılan kornerde adeta kopyala yapıştır cinsten iki gol yerken, bir diğer Sporting korneri de, VAR aktarmalı penaltı olarak ağlarımızı buldu. Bu sezon Süper Lig’de de Beşiktaş’ın defansif zaaflarına şahit olduk lakin Şampiyonlar Ligi seviyesi bu tip defansif yerleşim hatalarını ve onları tekrarlamayı kaldırmıyor işte.

Hazırlanman gerek

Geri kalan tüm emeğin, çaban misal maçın başındaki etkili organize hücum presin, misal Pjanic ve Alex Teixeira’nın üstün teknikleri boşa gidiyor: Altı delik bir çuvala ister altın ister gümüş doldur, onunla hiçbir yere gidemez, onu hiçbir yere taşıyamazsın! Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde kendi oyunun kadar rakibin oyununa da hazırlanman gerek. Yoksa dün geceki gibi üzersin, üzülürsün.

(ALİ ECE - FANATİK)