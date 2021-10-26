Ali Ece: Muslera verdi! Ersin aldı!

12. dakikada Beşiktaş %77’lik bir topa sahip olma oranı yakalamıştı. Ancak bir kez daha başta Batshuayi olmak üzere oyuncular son vuruşlarda basit ve etkili vuruşlar yerine jenerik gol vuruşları deneyince Beşiktaş pozisyon zenginliğinin karşılığını gol olarak hanesine yazdıramadı. Aksine ilk gol hem de jeneriklere geçecek kadar etkileyici bir Cicaldau vuruşu sonucu Galatasaray’dan geldi. 5 dakika sonrasında Muslera’nın hava topundaki büyük hatası sonucu Larin skoru 1-1’e getirdi. Beşiktaş 11’inde kanatta görev alanlar arasında kâğıt üzerinde ofansif yeteneği en kısıtlı gözüken Umut Meraş sade ama efektif bir ortayla golün mimarı oldu.

Futbolda bazen en iyi vuruş en sade olanıdır ve gol yollarında en iyi vuruş gol olsa jenerikleri süsleyecek olan değil de gösterişsiz ve sade de olsa golle sonuçlanan vuruştur. Lewandowski gibi istikrarlı olarak fol at, elbet birkaçı jeneriklere geçer zaten! Galatasaray’da da aynı hatayı Halil yapıyor. Oyuna girdikten sonra pozisyon oluşturma konusunda çok etkili olsa da Halil de hep jeneriklere geçecek gol vuruşları denedikçe golü bulamıyor. Halbuki özellikle bizim derbilerde gol pozisyonu zaten zor oluşuyor. Bazen en sade ancak akıllı tercihle golü bulabiliyorsunuz. Misal Pjanic gerçek bir korner ustası, topu istediği yere atabiliyor. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golde de Necip usta işi Pjanic kornerinde çok iyi aşırdı, Larin boş kaleye tamamladı. Beşiktaş maçın başında ve skoru 1-0’dan 2-1’e getirene kadar iyi oynadı, 2-1’den sonra ise iyi mücadele etti.

Deli derdiniz!

Tabii galibiyeti koruyan kurtardığı penaltıyla kaleci Ersin oldu. Ersin ilk kaleye geçtikten iki yıl geçmeden bir Galatasaray derbisinde Muslera’dan daha iyi oynayıp galibiyeti getirecek deseydim, deli derdiniz! O yüzden Lyon’un ve başka Fransa Ligue 1 takımının istemesine şaşırmayın artık! İleride tam gelişene kadar hatalar da yapabilir, Sergen Yalçın’ın yaptığı gibi sabırla güvenmeye devam etmek gerek.

(ALİ ECE - FANATİK)