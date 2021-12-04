Teknik direktör Sergen Yalçın maçtan önceki demecinde savaşarak girdaptan çıkmaktan bahsetti. Can Bozdoğan hem savaşçı, hem de teknik bir oyuncu hatta Beşiktaş kadrosundaki en savaşçı ve ya en teknik orta saha olmasa da iki özelliği birden yeterince yüksek tek merkez orta saha oyuncusu. Can’ın 12’de rakip kaleye kramponla gönderdiği füze şut tekniği açısından şahane. Can’ın asıl fark yaratan özelliği ise gol olan şutundan hemen önce de şahit olduğumuz gibi topu kaptırdığı pozisyonda bile hemen karşı presle sekebilecek topları kovalayıp geri kazanabilmesi. Bu maçtan önceki karşılaşmalarda Beşiktaş merkez orta sahasında görev alan isimlerin en önemli eksiği buydu.

Golcüler ayak uyduramadı

Can, gol dışında da bu özelliğini bir çok pozisyonda sergiledi, topla olduğu kadar topsuz oyunda da takımı lehine etkiliydi. Rıdvan, ofansif açıdan 28’de yarım alana sızan Can’a verdiği pasta olduğu gibi gayet yetenekli bir genç ancak ilk yarıda defansif devamlılığı, disiplini eksik kaldı. İkinci yarıda Rıdvan defansif açıdan toparlandı. ikinci 45’in ilk çeyreğinde Ghezzal kreatif açıdan oyuna ağırlığını koydu ama Larin ve Batshuayi ona ayak uyduramayınca Kasımpaşa oyunu dengeledi.

Bu kafayla, mucize olur!

Ghezzal yorulup çıkınca Can Bozdoğan merkezden kanata kaydırıldı ve Beşiktaş’ın merkezdeki direnci, devamlılığı iyice sekteye uğradı. Yine1-0 öndeyken Ajax maçındaki gibi boş kaleye gol yenilmesi ekstra moral bozucu: Savunma olarak ne ofsayt da senkronize çıkıyorsun ne de defans arkasına koşan rakipleri kovalıyorsun. Bu kafayla zaten gol yemeden maç tamamlaman mucize olurdu! (ALİ ECE - FANATİK)