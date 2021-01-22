Ali Ece: Kartal’dan gol fırtınası

Aboubakar’ın ilk yarıda yaktığı ateş, ikinci yarıda adeta gol yangınına dönüştü. 11 ’de başlayanı sonradan gireniyle tüm oyuncular disiplinli şekilde Sergen hocanın A planını optimum kalitede sahaya yansıttılar. Beşiktaş ’ın en büyük yıldızı Aboubakar ile beraber kolektif gücü bu seviyeye çıkartan teknik direktörü Sergen Yalçın.

Derbiden sonra Fatih Terim' in de dile getirdiği gibi: Aboubakar' a karşı oynamak hiç kolay değil. Karagümrük karşısında Beşiktaş ilk 20 dakikada yine total kontrol oyunu ile büyük baskı kurarken de 20-45 arası oyun dengelenmiş gözükürken de Beşiktaş lehine iki dokunuşla dengeyi bozabilen bir Aboubakar kalite farkı söz konusu. Beşiktaş'ın topa sahip olmadada %80’i aştığı ilk 20' de Aboubakar'ın Atiba'ya sıfırdan içeri çıkardığı top aslen bir sağ ön oyuncusu taktiksel fonksiyonu. 42’de Josef’in pası sonrası Aboubakar ’ın adeta kalabalık savunmayı ışın kılıcıyla yardığı pozisyon ise ideal bir 2. forvet-10 numara sentezi oyun repertuarı örneği. Devre sonunda perdeyi açan gol ise tam bir ideal santrforculuk numunesi: Top gelmeden ne yapacağına dair en doğru kararı verme ve gerekli hızda doğru kararı doğru uygulama... 44’teki bu golde N’Koudou’nun bakıp görerek yaptığı asistin yanı sıra, Atiba ’nın savunma yerleşimini allak bullak eden sahte koşusu da kilit niteliğindeydi.

Rüzgar fırtınaya döndü

İkinci yarıda Beşiktaş rüzgarı fırtınaya dönüşerek adeta Olimpiyat Stadı ’nın meşhur rüzgarına meydan okudu. Çıkana kadar Mensah'ın dar alan dripling becerisi ve sol ayak içi şutlarıyla damga vurduğu devrede Beşiktaş kolektif hücum gücünün kapasitesinin daha da arttığını gösterdi. Larin ve Mensah ’ın olgunlaştırdıkları atakları bizzat final vuruşlarıyla gole çevirmeleri, bu artan kapasitenin numunelerinden sadece ikisiydi! Aboubakar’ın ilk yarıda yaktığı ateş, ikinci yarıda adeta gol yangınına dönüştü. 11 ’de başlayanı sonradan gireniyle tüm oyuncular disiplinli şekilde Sergen Yalçın'ın A planını optimum kalitede sahaya yansıttılar. Beşiktaş’ın en büyük yıldızı Aboubakar ile beraber kolektif gücü bu seviyeye çıkartan teknik direktörü Sergen Yalçın.

Ali Ece / Fanatik