Ali Ece: Josef de Souza farkı

Josef için eski takım arkadaşı Volkan Demirel, “Fenerbahçe’de Beşiktaş’taki kadar da iyi oynamıyordu” demişti. Kısmen haklıydı çünkü Josef, Türkiye Ligi ölçeğinde tek çapa rolünde çok etkili bir oyuncu, Fenerbahçe’deki Mehmet Topal gibi bir başka başarılı çapa ile beraber sağ iç-sol iç bile oynatsanız verimi tek çapa oynadığı zamanki kadar da yüksek olmuyor. Tabii ki Sergen Yalçın, Antalya’da halihazırdaki 6 eksik oyuncu üzerine ilk yarıda iki sakatlık daha yaşanmasıyla, tercihen değil mecburen Josef’i stopere çekti. 43 ve 45+1’de Beşiktaş’ın yediği gollerde Josef’in iyi bir stoper olmamasının yanı sıra çapa rolündeki Josef olmayınca Beşiktaş’ın bünyesinin nasıl bozulduğu çok net gözüktü!

Yetenek enjeksiyonu yapıldı

Mert karşı karşıya Wright’ı durdurmasa Beşiktaş için kâbustan beter bir ilk yarı olacaktı. Devre arasında Sergen Yalçın, Josef’i asıl yeri çapaya döndürüp Beşiktaş’ın adeta Marvel yapımı gerçek olamayacak kadar olağanüstü karakteri Atiba’yı stopere çekerek kâbusun karabasana dönüşmesini engelledi. İlk 45’te Töre kötü, Kenan silikti; yerlerine iki yetenek enjeksiyonu yapıldı ve Larin-Ghezzal ikilisinin girişiyle Beşiktaş takım bünyesi anında düzeldi, Sergen Yalçın model Beşiktaş fabrika ayarlarına geri döndü.

Batshuayi servisi atlanmamalı

Devre başlar başlamaz Beşiktaş onca eksiğine rağmen son derece akılcı, sabırlı, bilgece bir oyunla maçı çevirmeyi başardı. Larin sadece gol yollarında değil, savunmaya yardım konusunda da büyük katkı sağladı. Larin ve Ghezzal’ın ortasındaki Batshuayi tam anlamıyla coştu ve coşturdu. Presçilik-takipçilik becerilerini sentezlediği bir pozisyonda daha skor katkısını da yaptı. Ghezzal’ın usta işi galibiyet golü o kadar estetik bir vuruşla geldi ki insanlar o pozisyonda Batshuayi’nin sırtı dönük ne kadar kaliteli bir servis yaptığını atlayabilirler, atlamamalılar! (ALİ ECE - FANATİK)