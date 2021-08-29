Ali Ece: Hoca mahareti

Farioli’nin rakip takımların sinirini bozan aşırı sabırlı ayağa pas futbolunun panzehiri, onun takımına ilk golü mümkünse erkenden atmak. Beşiktaş, ligde Farioli’nin Karagümrük’üne karşı oynadığı son maça nazaran daha planlı ve dolayısıyla etkili bir ön alan presi yaparak başladı. Henüz 5. dakikada bu pres sonucu gole yaklaştı. 18’de Batshuayi’nin sırtı dönük alıp çok iyi dönerek attığı anahtar pasta Larin kaleciyle karşı karşıya doğru vuruşu yapamadı. 30’da ise maç eksiğine rağmen Alex jenerik bir şutla gol perdesini açarak adeta, “Form geçici klas kalıcıdır” ne anlama geliyor en net görüntüyle anlattı!

İyi yapmak gerek

Ahmed Musa kontra tehlikesine karşı duran top hücumları sonrasında onu Rosier gibi bir çeviklik abidesiyle eşleştirmek Sergen Ya lçın’ın bir başka mikro taktiksel doğrusuydu. Farioli’ye karşı planları iyi yapmak gerek, Sergen Yalçın özellikle ilk yarının son çeyreğinde Batshuayi- Ghezzal-Alex üçgenine sergilettiği bol alternatifli hücum planlarıyla bunu ne kadar iyi yaptığını gösterdi. Tabii Sergen Yalçın asıl teknik direktörlük maharetini Salih’in kendisine yakışmayan dikkatsizliği sonucu erkenden takımını 10 kişi bırakmasından sonra sergiledi.

Büyük katkı verdi

Beşiktaş 74’e kadar Karagümrük’ü kendi ceza sahası içinde topla etkili şekilde buluşturmadı, 83’te geri dörtlüsünden iki oyuncuyu aynı anda sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen maçı da neredeyse rakibine tek tehlikeli pozisyon fırsatı tanımadan tamamlamayı başardı. Taraftar da takım savunmasına büyük katkı verdi. 10 kişiyken bile gole 2 kez daha çok yaklaşan tarafın Beşiktaş olması, özellikle Sergen Yalçın’ın işaret ettiği Milli maç arası sonrası için daha da iyi bir Beşiktaş’ın en güçlü sinyaliydi. (FANATİK - ALİ ECE)