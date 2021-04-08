Ali Ece: Ghezzal-Atiba şov

Kasımpaşa maçında Atiba’nın olağanüstü mücadelesine takım arkadaşları yeteri kadar katkı verememişti. Alanyaspor maçında solak virtüöz Ghezzal’ın 11’e dönüşü Beşiktaş’ın teknik kalite açısından seviyesini yüzde 51 arttırdı; Rosier ve Larin asıl yerlerine geçti, Llajic yerine 11’de başlayan Oğuzhan da daha iyi bir performans sergileyerek ilk 25 dakikada Beşiktaş’ın büyük bir üstünlük kurmasını sağladı. Welinton-Vida-Ersin geri üçlüsü zaten bir süredir Beşiktaş’ın Atiba ve Josef ile beraber en istikrarlı katkı sağlayan oyuncuları. N’Sakala da eski takımı karşısında uzun süredir en iyi maçını oynadı. Cenk Tosun’un fırsatçılığını tam zamanında konuşturduğu ilk golde Atiba’nın kafayla sıyırma asisti çok iyiydi, geldiğinden beri Türkiye’de bu işi Gökhan Gönül ile beraber en iyi beceren isim. İkinci gol tam bir Ghezzal sol ayak virtüözlüğü sonucu: Ghezzal’ın sol ayağı kas, kemik, ilik dışında kadifeden de oluşuyorcasına teknik yumuşaklığa sahip. Son sözü yine Atiba, N’Koudou’ya yaptığı zamanlama harikası asistle söyledi: Bana ayak uydurun, şampiyon olalım!

Gecenin sorusu

İlk 25’te Beşiktaş’ın direkten dönen üç topundan sonra bir kez daha isabetli şut istatistiğinin özünü sorgulamak gerekiyor: Kalecinin üzerine geri pas tadında vurulan şut isabetli sayılıyorsa direkten hele iki direğin birleştiği çataldan dönen top ne sayılıyor?

Maçın starı

Ghezzal teknik ve kreatiflik açısından Süper Lig ölçeğinde gerçek bir star. Pandemi olmasa top her ayağına geldiğinde taraftarları ayağa kaldıracak cinsten bir virtüöz.

Maçın olayı

Atiba’nın bu kadar yoğun fikstürde çift yönlü orta saha olarak bu yaşta gösterdiği olağanüstü performans. Beşiktaş altyapısındaki sahaların birine mutlaka Atiba’nın adı verilmeli, yetiştirilecek ideal futbolcu örneği olarak hakkı teslim edilmeli.

Kısa mesaj

Ghezzal’in golünü Hasic’e adaması bir kez daha takımdaşlık duygusunun Beşiktaş’ta ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu duygu saha içinde akıllı taktiklerle sentezlendiği ölçüde Beşiktaş şampiyonluk yarışında hep bir adım önde olur, yeter ki herkes asıl yerinde oynayabilsin! (ALİ ECE / FANATİK)