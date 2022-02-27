İşte Ali Ece'nin maç yazısı;

Lider Trabzonspor’un ön alan oyuncuları haricinde ligde ön alanda en etkili dar alan çilingirlerinden birisi bu sezon da Ghezzal. Batshuayi’nin maçın başında Beşiktaş’ı öne geçiren golünde Ghezzal yine bir anda sakin, gösterişsiz ama son derece efektif şekilde usta işi driplingleriyle Sivasspor savunmasının kapısını ardına kadar açtı. Golde tabii ki Atiba’nın ceza alanına sızması ve o karambolde Alex Teixeira’nın soğukkanlılığıyla oyun vizyonu kalitesini sergilemesi de belirleyici oldu. Golü attıktan yaklaşık 5 dakika sonra Beşiktaş Rıdvan, Pjaniç ve Josef’in yokluğunda geriden düzgün top çıkartamadığı için büyük baskı yedi. Yatabare’nin haftalar sonra attığı gol adeta bağıra bağıra geldi. Sakatlanan Vida yerine son anda 11’e dahil edilen Montero bu maçta yaptığı hataları zaten daha önce yapmasaydı sağlıklı bir Vida’yı bile kesebilirdi.

Mecburen bitiricilik...

Yenilen gol tabii ki sadece Montero’nun hatası değil. Ancak en zayıf yönü hava topları olan Montero, güçlü yönü olarak gösterilen geriden top çıkarma ve yerden toplarda ayakta kalarak müdahaleler dalında da başarılı bir performans sergileyemedi. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Necip stoperde daha iyiydi ama o da bu kez orijinal mevkisi ön liberoda bekleneni veremedi. Umut ise 43’te disiplinli mücadeleden de daha fazlasını sergileyerek Ghezzal’a güzel bir asist yaptı. Futbol yorumcusu olmasam, hatta Beşiktaşlı bile olmasam Ghezzal’ı izlemek için Beşiktaş maçlarını kaçırmazdım. Geçen sezon Aboubakar’a yaptığı servisleri haftalardır etrafındakilere yapan Ghezzal sonunda mecburen bitiriciliğe de soyunup takımını sırtladı.

4’ü bulacakken...

2. yarıda Josef girene kadar Beşiktaş’ın tek etkili akını da Ghezzal’ın Uğur Çiftçi’yi klas bir aşırtmayla ekarte ettiği pozisyon sonrası gelişti. 57’de Josef girene kadar Beşiktaş büyük baskı yedi. Josef girdikten sonra Beşiktaş geriden derli toplu oyun kurmaya başladı ve maçı dengeledi. 3-1’den sonra 4’ü de rahatça bulabilecekken Kayode’den seken top penaltı olarak başına bela oldu. (ALİ ECE - FANATİK)