Ali Ece: En büyük rakibi zemini

İlk golde Pjanic tüm ilk yarı boyunca olduğu gibi tıka basa zeka dolu bir pas gönderdi. Pjanic’in özel yeteneğine önlem almak kolay iş değil. Sanki ensesinde de gözleri varmışçasına etrafındaki herkesi görebiliyor ve topu istediği gibi istediğine gönderebiliyor. İkinci golde ise hem Ferhat hatalı çıktı hem de stoperi panik yaptı. Beşiktaş ilk yarıda 43’te kaydettiği golden çok daha kreatif etkileyici ataklar geliştirdi.

Birçok eksik vardı ama...

2. yarının başında Rıdvan’ın kaydettiği gol de çok etkileyici bir kolektif hücum sonucu geldi. Rıdvan’ın iki maçtır gol atması çarpıcı olsa da asıl genel oyun performansı ile komple bir sol beke dönüşebileceğine dair verdiği güçlü sinyaller çok etkileyici. Beşiktaş'ta birçok eksik vardı ama en önemli eksiği saha zemininin bu takımın klasından çok uzak olması.

Ani oyun düşüşü yüzünden

Sakatlıkların çoğalmasındaki faktörlerden birisi de bu takım, stat ve taraftar kalitesine yakışmayan bu zemin. Demirspor'un ilk 2 golü de özel şut yeteneği sonucu geldi. Ancak özellikle Ghezzal'ın da sakatlanıp çıkmasından sonra Beşiktaş'ın genel oyun performansı aniden çok düştü. Skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin sebeplerinden birisi de bu ani oyun seviyesi düşüşü oldu.

(ALİ ECE - FANATİK)