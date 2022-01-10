Öncelikle başta Önder hoca olmak üzere pandemiden mustarip herkese çok geçmiş olsun. Süper Kupa’nın kazanılması sonrası hocaya attığım tebrik mesajına cevaben Emirhan ile 11’de hem de bu kez asıl mevkisi olan ofansif merkez orta sahada devam edileceğine dair güçlü sinyaller almıştım. Halim, Serdar ve Önder hocaların takımdaki eksiklere göre kurguladığı 3-5-2’de sadece Emirhan orjinal mevkisinde santrfor rakibi Pohjanpalo ile beraber sahanın en iyisi olmakla kalmadı, Beşiktaş’a uzun süre oyun ve pozisyon üstünlüğüsağlayan da bu 3-5-2 dizilişi oldu.

Çevireceğinden emindim

Beşiktaş hem daha rahat top çıkarıp oyun kurdu hem de ilk kez Ghezzal yokken direkt rakip kaleye etkili şekilde gitmeyi başardı. Misal daha sade bir santrfor olan Pohjanpalo, daha meziyetli ama yine son vuruşlarda kötü performans sergileyen Batshuayi formaları değiştirip oynasalar maç kaç kaç biterdi? Batshuayi biraz daha sade ama daha etkili vuruşlar yapabilse maç ilk yarıdan skor açısından bitebilirdi. Süper Kupa’nın kahramanı Ersin’in hatası ile skor 1-1’e geldiğinde bile dakikalar ilerledikçe oyuna daha da ağırlığını koyup özel yeteneklerini sergileyen Emirhan’ın maçı yeniden Beşiktaş lehine çevireceğinden emindim.

Eyyama müsait!

Emirhan kendi payına düşeni fazlasıyla yaptı lakin Beşiktaş önce duran toptan saçma sapan bir gol daha yedi. Saçma sapan derken Ersin’den dönen topa yerdeyken vurup gole çeviren Pohjanpalo’nun reaksiyonu 10 numaraydı o ayrı.Saçma sapan olan Pohjanpalo gibi rakibin gole en yakın oyuncusunun o pozisyonda o kadar boş bırakılmasıydı. Montero maçın sonunda adeta tuzağa düştü: O ikinci sarıyı gördüğünde Josef’in takım arkadaşına gösterdiği tepkinin alt metni şu: Türkiye’de hakemler eyyama müsaittir, rakipten birini atar atmaz hemen diğer takımdan birine göz kestirir. Bunu bilen rakipler hemen sarısı olanın üstüne oynar, sen orada hakkını ararken atılabilirsin, o yüzden rakip seni ittiyse yerde kal, maça devam et! (ALİ ECE - FANATİK)