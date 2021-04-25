Ali Ece: Ekstra emek ve Ghezzal

Beşiktaş’ın bu sezon 50 golünde katkısı olan Aboubakar, Larin ve Atiba üçlüsü yoktu, bu üçlü sadece gol ve asist yapmıyor, takımın gol atması için de adeta takımı sırtlarında taşıyorlardı. Onların yokluğunda 11’de yer alanlar hangi mevkiide görev alırlarsa alsınlar ekstra katkı yapmalıydılar ki Beşiktaş kazansın, bunu da başardılar. N'Koudou iki gol attı, Vida adeta kafasını taşın altına sokarak savaştı, Necip hem kaptanlık hem de Josef’e taktiksel kopilotluk yaptı.

Krampondan duvar ördüler

Gökhan Töre’nin santrfor gibi konumlandığı oyun planında Beşiktaş’ın eksiklerini örten en önemli taktiksel faktör Josef ve Necip’in öne gelerek adeta bir “anti-kontratak” timi oluşturmasıydı: Kayserispor hızlı akına çıkmaya çalışırken tüm dönenleri toplayıp geçişlere karşı krampondan duvar ördüler. Bu ikili olağanüstü bir fiziksel mücadele ortaya koyarken Beşiktaş’ın üç gol bulmasını sağlayan hücum sürekliliğini sağladılar. Galibiyetin hamurunu Rosier-Vida-Montero- Josef-Necip-N'Sakala altılısı büyük emekle yoğurdular, Ghezzal da lig ortalamasının çok üstünde parlak top tekniği ve oyun zekasıyla 3 puanlık pastayı pişirdi.

Konuşmasının yansıması

3. golü bulup farkı ikiye çıkarmak ekstra önemliydi ve 65’te Ghezzal bir kez daha yarım alanda virtüözlüğünü konuşturup 15. asistine imza attı. 1.76’lık Gökhan Töre’nin Beşiktaş’ta ilk kez oynadığı santrfor pozisyonunda 1.91’lik rakip stoper Paz’dan kafa topu almaya çalışırken verdiği mücadele, tam da Sergen Yalçın’ın Sivas maçı sonrası soyunma odasında yaptığı şampiyonluk inancı konulu motivasyon konuşmasının yansıması. (ALİ ECE - FANATİK)