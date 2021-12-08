Maçın 38. dakikasında Dortmund’un 10, Beşiktaş’ın ise maalesef sıfır gol girişimi vardı. Sahaya çıkan Beşiktaş 11’i hangi kriter ve hedefe göre belirlendi, üstüne saatlerce düşünsek yine beyhude. Beşiktaş form grafiği, puan tablosu nasıl olursa olsun herhangi bir maça hedefsiz çıkamaz. Şampiyonlar Ligi grubunu 0 puanla bitirmek ile 1 puanla bitirmek arasında moral motivasyon açısından 1 puandan daha büyük bir fark var. Lakin bunu ne teknik direktör Sergen Yalçın ne de Beşiktaş’ta görev alan herhangi birisi farkında bile değil gibi. Hem Rosier hem de Rıdvan’ın beklerde olmadığı, Josef’in yanında Mehmet Topal’ın, hücum hattında da Kenan Karaman’ın olduğu bir ilk 11 adeta ofansif açıdan hiçbir planım, hedefim yok ilk 11’i!

Welinton veya Vida

Kenan Karaman ilk 45’te futbolcudan çok bir sihirbaz gibiydi, kendisine gelen tüm topları herkesin gözünün önünde kaybetti! Etrafı yüzünden Josef’in bile kötü oynadığı ilk yarı olabilecek en kötü şekilde bitti: Fransız hakem VAR’ın uyarısına rağmen en fazla sarı çıkartabileceği pozisyonda Welinton’un hareketine hem kırmızı hem de penaltı verdi. Hakemin kararı yanlış olsa da bu sezon yaptıkları bunca saçma hatadan sonra Welinton veya Vida ile stoperde başlamak da sistematik bir hata. Misal Ersin, maçı 1-0’a getiren pozisyonda yememesi gereken cinsten bir gol yedi ama en azından bunu farkında; golden sonra utandı, sıkıldı, kendisine dert etti. 53’te Reus’un halı sahada oynar gibi yürüyerek attığı golde önündekilerin pasifliği, durumu kendilerine sorun etmemeleri Beşiktaş’ın en büyük sorunlarından birisi.

Zurnanın son deliğidir

Beşiktaş formasıyla arada sırada kötü oynayabilirsin ama sürekli kötü oynarken bir yandan da kötü mücadele edemezsin. Berbat gidişatı değiştirmek istiyorsa Sergen Yalçın’ın bu asla tahammül edilemez büyük sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Devler Ligi’ndeki 0 puan artı lige kötü başlama başarısızlığı ile geçen sezonki çifte şampiyonluk başarısı, liyakat muhasebesinde birbirini nötrleyebilir. Lakin sezonun kalanında Beşiktaş forması giyenler böyle devam ederse fatura çok daha ağır olur. Rakip korner kullanırken, Beşiktaş forması giyen herhangi bir oyuncunun zahmet edip zıplamaması bile zurnanın son deliğidir, daha kötüsü olmaz, olmamalı! (ALİ ECE - FANATİK)