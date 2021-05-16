Ali Ece: Çileli ama mutlu son

Beşiktaş, Karagümrük maçıyla kıyaslayınca daha çok kendini liderliğe taşıyan oyunu oynayarak başladı. 12. dakikada yüzde 77’lik topa sahip olma oranı yakaladı, akan oyunda Aboubakar’lı Beşiktaş kadar pozisyon üretemese de Ghezzal’ın kullandığı duran topta 1-0 öne geçti. Lakin öne geçer geçmez sakinliğini anında kaybederek kendi oyununu oynamayı bıraktı ya da eksiklerden dolayı daha önceki iki maçta olduğu gibi oynayamadı. 43’te Beşiktaş’ın topa sahip olma oranı yüzde 59’a kadar düşmüştü, Göztepe de Berkan’ın duran topunda beraberliği yakalamıştı. Hatta ilk yarıda Göztepe’nin bir topu direkten dönerken 36’da Alpaslan yine duran topta bomboş kalmıştı.

Ofansif rol değişimi...

Mücadelede ikinci yarıya Beşiktaş göreceli olarak daha sakin başladı. Yine topa sahip olmaya başladı ama bu kez oyun temposu düşük kaldı. Ne zaman Larin sola, Töre ortaya, N’Koudou sağa geçti o zaman Beşiktaş etkili oynamaya başladı. Skoru 2-1’e getiren penaltı pozisyonu da bu ofansif rol değişiminin sonucu oluştu. Sonrası Beşiktaş’ın son 3 maçta oynadığı en doğru maç sonuydu, Beşiktaş oyuncu malzemesinin toplamından daha yetenekli bir takım performansını Sergen Yalçın’ın total kontrol oyunu sayesinde sergilemişti. Son bölümde de bunu yaptı.

Atiba’nın heykeli dikilmeli

Beşiktaş şampiyon olmasa da mutlaka Ahmet Nur Çebi başkanlığında Sergen Yalçın’la devam etmeliydi. Yarından itibaren de önce Atiba heykeli dikilmeli sonra da daha geniş kaliteli oyuncu kadrosuyla devam edilmeli. (ALİ ECE - FANATİK)