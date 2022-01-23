Önder Karaveli hoca santradan önce ilk 11 tercihini açıklarken Kenan Karaman’ın savunmaya destek olacağından bahsetti. Sahada kaldığı sürede Kenan tüm iyi niyetli mücadelesine rağmen maalesef hücuma da köstek oldu! Daha 5. dakikada korner sonrası altı pastan gelişine vurmak yerine bu zeminde o kadar hızlı gelen topu kontrol etmeye çalışınca kaleciye geri pas gibi oldu.

Tamam Larin formunun zirvesinde değil, sözleşme olayı yılan hikayesine döndüğü için de geçen sezonki performansından uzak ancak bu haliyle bile Larin en azından o pozisyonu gole çevirebilir, hücuma da çok daha fazla destek verebilirdi.

Teixeira’nın oyun gücü...

Alex Teixeira tercihi ise ilk 20 dakikada Beşiktaş’ın daha etkili olmasını sağlarken devrenin kalanında Alex daha çok Pjaniç’in yanına gelip ona pas istasyonu oldu. Alex halen 6 aylık maç eksiğinden kaynaklanan fizik kondisyon sorunları nedeniyle oyun gücünü 30 dakikadan fazlasına yayamıyor. 61’de doğru zamanda doğru yere koşusunda doğal golcülük sezgisi sayesinde Beşiktaş’ın maçtaki tek golünü attı. Golden önce zaten Önder hoca, Alex’in fizik kondisyon açısından son verimli olma dakikasının geçmiş olabileceğini hesaplayarak oyuncu değişikliğine karar vermişti.

Beşiktaş’ın asıl sorunu!

Golün asıl kahramanları tabii ki tacı hızlı kullanma uyanıklığını gösteren Ghezzal ve mükemmel pres katkısıyla rakip yarı alanda Ghezzal’ın hızlı kullandığı tacı kazandıran Batshuayi. Aynı Batshuayi’nin golden hemen 2 dakika önce Atiba’nın pasında buluştuğu topla kaçırdığı gol pozisyonu ise Beşiktaş’ın asıl sorunu: Malatya’da da direkler, az farkla auta gidenler derken Beşiktaş çok pozisyona girip karşılığında çok az gol atabildi, rakibine çok uzun süre neredeyse hiç net gol pozisyonu vermezken maç 1-1 bitti. (ALİ ECE - FANATİK)