Ali Ece: Bir demet gül fidanı*

(*Tahsin Saraç Fransızca-Türkçe sözlüğüne göre Rosier, gül fidanı demek.) Beşiktaş maça Ghezzal'li klasik oyunuyla başladı, daha 10. dakikada topa %70 oranında sahip olmayı başardı. Ancak N’Sakala maça 'N’Sakara' modunda başladığı için kalan 70 küsur dakikada 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Rıdvan da olmadığı için mecburen sol beke geçen Necip 30 yaşına kadar 5 maç bile sol bek oynamamış sağlak bir oyuncu sol bekte ne kadar hatasız oynayabilirse o kadar oynadı, tebriği hak etti! Josef ise kalan sürede en az 2 kişilik oynarken 10 kişi kaldıktan kısa süre sonra Beşiktaş’a devre sonuna kadar tekrar oyun üstünlüğünü geri getiren isimdi. Ghezzal top yönlendiriciliği, Welinton-Vida ikilisi de takımları eksik kalmasına rağmen önde oynamalarını sağlayan başarılı stoperlikleriyle Beşiktaş'ı oyunda tuttular. Atiba'nın sonradan oyuna dahil olup kattığı ekstra dinamizmde 10 kişiyle açılan 3 puan kilidinin anahtarı oldu. Atiba, Rosier'yi iyi gördü, Rosier de dar açıdan kaleyi!

Gecenin sorusu

54'te Ghezzal'ın kestiği topta yükselen Welinton arkasından forması çekilmedi mi? Halis bey, VAR'dan baksanız çok mu zahmet olurdu? 13'te Sekidika ve Aboubakar'ın eline çarpan topları görmek çok mu zor? Avantajı oynamak isteyen oyuncuya sarı göstermek hangi kitapta yazıyor?

Maçın starı

Josef gerçekten insan üstü bir çaba sarf etti. Kazandığı ikili mücadeleler bir yana, ön tarafa gelince yaptığı ekstra ofansif katkı diğer yana.

Maçın olayı

62'de Aboubakar'ın Maradona-Oktay sentezi slalom çalımları golle sonuçlansa efsane bir gol olabilirdi. 10 kişi doğal olarak ileride çoğalamadığın periyotta çok ekstra bir yetenek ve cesaret gösterisiydi.

Kısa mesaj

Bu kadar uzun süre 10 kişi oynayıp bu maçı kazanmak Beşiktaş için şampiyonluk mücadelesini başka bir boyuta taşıyabilir.Tabii bu konjonktürde Beşiktaş sağlık ve teknik heyetine de ekstra mesai çıkacak: 'Sol bekRıdvan’ı pamuklara sarsarmala, kalan 17 maçta da 11’de oynat' mesaisi!

ALİ ECE / FANATİK